(Agenzia Vista) Venezia, 02 dicembre 2020 Covid, Zaia: "Su vaccino Europa non fa bella figura" Sul fronte vaccini l'Europa non fa una bella figura: la Gran Bretagna sta già vaccinando, e se la grande Europa arriva dopo un Paese che non è più in Europa allora qualcosa no va. Noi stiamo arrivano da europei da 'buoni ultimi". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa sull'emergenza. 01_39 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev