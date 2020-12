(Agenzia Vista) Venezia, 22 dicembre 2020 Covid, Zaia: "Su variante inglese in Veneto ad oggi ancora nessun caso rilevato" “Anche qui abbiamo avuto rimostranze di cittadini che si lamentano dell’ordinanza, ma io non capisco. È diventato come il toro alla corrida che basta che veda un drappo sventolare e incorna? L’ordinanza fatta – vorrei dirlo a quelli che ancora non hanno capito o si rifiutano di capire – l’ordinanza fatta per la Gran Bretagna serve farla giuridicamente perché evitiamo che i cittadini, se provengono dalla Gran Bretagna, debbano andar da un medico a farsi il certificato per fare il tampone. Quindi possono andare direttamente e ce l’hanno gratuito, il tampone”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande di una giornalista al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia Durata: 01_11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev