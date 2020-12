(Agenzia Vista) Venezia, 12 dicembre 2020 Covid, Zaia: “Vaccinazioni da Epifania, subito a ospiti RSA” “Sembra che dall’Epifania si possa avere il vaccino. La prima cosa che faremo, a costo di fare H24: dobbiamo vaccinare assolutamente tutti gli ospiti delle RSA. Perché la prima operazione per la messa in sicurezza è quella di entrare nelle RSA e vaccinare gli ospiti”. Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook. / Facebook Luca Zaia Durata: 00_52 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev