(Agenzia Vista) Venezia, 11 gennaio 2021 Covid, Zaia: “Zona rossa? Veneto avrà restrizioni in base a condizione epidemiologica” “Il Veneto avrà le restrizioni che dovrà avere rispetto alla condizione epidemiologica. È bene ricordare però fino in fondo che rispetto a questo, se guardiamo il tasso di ospedalizzazioni cio sono 5 regioni che hanno un tasso di ospedalizzazioni più alto del Veneto e delle quali non si parla.” Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia 00_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev