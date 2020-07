(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2020 Covid, Zingaretti: "C'è un solo modo per dire grazie a medici e infermieri, investire nella sanità" Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all'inaugurazione del nuovo reparto di ematologia all'ospedale Sant'Eugenio: "Abbiamo un solo modo per dire grazie e onorare il lavoro di medici, infermieri, operatori della sanità. Investire. Per dare cure migliori alle persone" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev