Covid, Zingaretti: serve responsabilità di tutti, lottare insieme

Roma, 5 nov. (askanews) - "Occorrono regole per avere chiari quali sono i confini dei comportamenti sociali e anche dentro le case. Ci vuole sostegno, di nuovo, per chi non ce la fa, per le imprese, nel lavoro, nelle scuole, nelle Università. Ma poi ci vuole anche responsabilità nei comportamenti individuali di tutti e di tutte. Noi continuiamo a dire grazie a chi sta in trincea, in primo luogo agli operatori della sanità, e non solo loro, che sono in prima fila. Ma il grazie, senza insieme responsabilità individuale rischia di essere ipocrisia. E quindi l'appello è di lottare tutti insieme perché anche questa volta possiamo farcela e ce la faremo". Lo afferma il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un post su Facebook.