Covid19, Russia supera Cina per contagi ma non convince i social

Mosca, 28 apr. (askanews) - La Russia ha superato la Cina per numero di contagi. In queste immagini di una Mosca deserta, fortemente dissonanti dal traffico abituale della capitale russa, c'è lo spaesamento dei molti che sono fuggiti dalla città per rifugiarsi in dacha.Secondo i dati della mattina del 28 aprile, 6411 nuovi casi di infezione da coronavirus sono stati rilevati in Russia per un totale di 93.558 persone ammalate di COVID-19: la Cina ha registrato 84.500 contagi.L'aumentare vertiginoso dei contagi in Russia cresce parallelamente alle forti polemiche. Dagli infermieri che lascino gli ospedali per lo stipendio troppo basso e i rischi troppo alti, nonchè le condizioni di lavoro troppo a rischio, sino alla notizia diffusa dalle agenzie russe di un contributo di 200 mila rubli per ogni paziente assistito dagli ospedali moscoviti per coronavirus. La notizia è stata molto dibattuta sui social, per alcuni l'ottenimento dei bonus sarebbe la vera ragione del crescere delle diagnosi.