(Agenzia Vista) Ascoli Piceno, 26 agosto 2020 Crack nel settore edilizia, perquisizioni e sequestri in Italia e Lussemburgo L'operazione 'Nemesi' della Guardia di finanza di Ascoli Piceno: crack nel settore edilizia. Perquisizioni e sequestri in Italia e Lussemburgo. Denunciate 6 persone, recuperati beni per 70 milioni di euro. / Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev