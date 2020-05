(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2020 "Credibilità come verginità, impossibile da recuperare", senatore FI Moles alla ministra Azzollina Il senatore di Forza Italia, Giuseppe Moles, parlando alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il Question time al Senato: "La scuola ha bisogno di credibilità e autorevolezza. La credibilità è come la verginità, se si perde non si può più riacquistare. Non possiamo più credere alle sue parole, troppe sono state negli ultimi mesi le contraddizioni in cui lei, ministro, è caduta e che hanno generato confusione e l'impossibilità di garantire agli studenti della scuola italiana statale e paritaria la continuità didattica". / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev