(Agenzia Vista) Roma, 15 Novembre 2020 Crew-1 di NASA e SpaceX, tutto pronto per il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale “Stiamo inviando quattro astronauti sulla Stazione Spaziale a bordo di un razzo statunitense alle 19:27 ET di domenica 15 novembre”. Così la Nasa su Twitter ha annunciato che il lancio della Crew-1 verso la Stazione spaziale, dopo essere stato rimandato per problemi atmosferici, verrà realizzato nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre secondo ora italiana. / Twitter Nasa. Durata 00_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev