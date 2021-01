(Agenzia Vista) Roma, 31 Gennaio 2021 Crimi (M5S): “Percorso con centrosinistra non può essere un’alleanza di governo temporanea” “Il percorso avviato di collaborazione con il centrosinistra non può essere delegato a una mera alleanza di governo temporanea, ma dovrà essere declinato in altre forme che possano contribuire a trovare modi comuni per trovare soluzione ai problemi del Paese”. Così il leader politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi il 30 gennaio in occasione della prima giornata del congresso di Sinistra Italiana. / Youtube Sinistra italiana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev