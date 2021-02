(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio Crimi: “Voto degli iscritti è democrazia. Avanti come fatto con Conte I e II” “Ringrazio gli oltre 70mila votanti. Questa è la democrazia, c’è un momento in cui si decide e quando si decide si va avanti per quella strada come abbiamo fatto in passato con il Conte I e con il Conte II” lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi a Montecitorio subito dopo la pubblicazione dei risultati della votazione sulla piattaforma Rousseau per il Governo Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev