(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 “Ognuno di noi vorrebbe un Natale diverso, ma non possiamo gettare al vento quanto abbiamo fatto finora. Mentre il Governo e Parlamento lavorano per continuare a ristorare chi ha subito e subirà danni economici dalle misure, noi tutti dobbiamo fare uno sforzo passando le festività natalizie in sicurezza”. Così Davide Crippa del Movimento 5 Stelle sulle nuove restrizioni imposte dal Dpcm di dicembre. Durata: 00_26 agenziavista.it