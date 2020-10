(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2020 "Il 70% dei sì al referendum testimonia come agli italiani piacciano riforme precise e chiare. Evitiamo max riforme che in passato sono sempre state bocciate. Il M5s vuole la partecipazione diretta dei cittadini, lavoriamo insieme per delle riforme condivise". Queste le parole dell'esponente del M5s Davide Crippa. agenziavista.it