(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio Crisi di Governo, Bersani: “Spero si trovi una chiave. C’è bisogno di un esecutivo” “Mi auguro che in queste ore si trovi una chiave per andare avanti. Una crisi sarebbe pericolosa per gli appuntamenti che abbiamo, per il Recovery, per i ristori. Ci vuole un Governo per queste cose” sono le parole dell’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani. 00_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev