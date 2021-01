(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Crisi di Governo, Conte: “Sto lavorando per definire proposta per un patto di fine legislatura” “Già in questi giorni io sto lavorando per definire una proposta per un patto di legislatura, un patto di fine legislatura. E io confido che tutti ci si possa ritrovare intorno a un tavolo. Se c’è volontà, se c’è disponibilità di confrontarsi in modo leale, in modo costruttivo io sono convinto che tutti si possa ritrovare il senso di una maggiore coesione delle forze di maggioranza” Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo / Facebook Giuseppe Conte 00_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev