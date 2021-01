(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2021 Crisi di Governo, le opinioni dei romani: “Momento grave, non possiamo pensare a giochi di potere” “E’ un momento grave, di pandemia grave, coi problemi che hanno gli italiani, non possiamo pensare ai giochi di potere e di poltrone, a noi interessano le cose concrete”. Queste le parole di una delle cittadine romane intervistate sulla crisi di Governo in corso, aperta dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva. Durata: 02_35 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev