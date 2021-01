(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio Crisi di Governo, Orlando (Pd): “Iv getta Paese nell’incertezza. Preoccupati per salto nel buio” “Nel mezzo di una pandemia galoppante Italia Viva si è assunta la responsabilità di provocare una crisi che getta il Paese nell’incertezza e nella confusione. Avevamo detto che attaccando questo Governo si sarebbe fatto un salto nel buio. I nostri appelli non sono stati ascoltati e purtroppo questo è avvenuto. Non possiamo che manifestare grandissima preoccupazione” sono le parole del vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando. 00_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev