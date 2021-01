(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Crisi di governo, Quagliariello (Idea): “Mia componente non lascerà l’opposizione” “Abbiamo proposto un governo di unità nazionale. Un Paese che si nega questa possibilità anche in emergenza è un paese debole e noi di debolezze ne abbiamo fin troppe. Riteniamo che diverse delle argomentazioni avanzate da Italia viva siano nel merito condivisibili, mentre non abbiamo compreso modi e tempi della crisi. Può una crisi sbagliata nei tempi e nei modi portare chi si è opposto al governo modificare il proprio giudizio? Lei ha rivolto appello a forze liberali, europeiste e anti sovranista. È stato appello troppo generico. La mia componente non lascerà l’opposizione”. Così il senatore Gaetano Quagliariello nel suo intervento in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev