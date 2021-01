(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Crisi di governo, Salvini:”Pronta squadra del centrodestra. Sì a ristori e scostamento bilancio” “Spero arrivi presto voto in aula lunedì e martedì. Se conte ha i numeri torniamo ad occuparci di cose serie. Annunciamo già da oggi il voto a favore dei ristori e dello scostamento di bilancio, altrimenti il centrodestra ha già pronta la squadra alternativa alla sinistra”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al termine del vertice di centrodestra alla sede della Lega in via Bellerio a Milano. Durata 00_50 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev