(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Crisi di Governo, Salvini: “Sono disgustato, annoiato e arrabbiato, si facciano da parte” “Sono disgustato, annoiato e arrabbiato. L’Italia aspetta risposte su salute, lavoro e scuola, e questi pensano alla loro poltrona. La facciano finita, se non hanno tempo voglia e forza per governare si facciano da parte”. Così Matteo Salvini a margine della conferenza stampa sulle proposte della Lega per il settore della moda, dove il leader della Lega ha rilasciato dichiarazioni anche sulla crisi di Governo. Durata: 00_35 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev