(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio Crisi di Governo, Tajani: “Maggioranza Ursula? Impossibile. Conte estraneo a famiglia Ppe” “Va in frantumi ogni ipotesi di mettere in causa il Partito popolare europeo in questa crisi di Governo. È fatica sprecata, sprecata come quella di parlare di una eventuale “maggioranza Ursula”. Non è assolutamente assimilabile Conte a Ursula Von der Leyen, non appartiene alla famiglia del Ppe” sono le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani poco prima del vertice di centrodestra alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev