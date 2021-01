(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio Crisi di Governo, Taverna (M5S): “Tempo di stabilità e di costruttori. No a egoismi personali” “M5sSè compatto con il presidente Conte. Il paese ha bisogno di stabilità e continuità. I cittadini stanno aspettando cig, ristori e un paese in rilancio grazie al Recovery fund. È il momento di essere costruttori. Non c’è spazio per egoismi personali” sono le parole della senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev