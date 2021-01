(Agenzia Vista) Venezia, 13 gennaio 2021 Crisi di Governo, Zaia: “Fase di agonia trascinata, ma vedo ipotesi elezioni molto remota” “La verità è che in un momento come questo pensare di affrontare una campagna elettorale mi sembra abbastanza traumatico. Penso che c’è chi ha posto una questione – ma lo guardo da fuori, leggo anch’io i giornali. C’è chi ha posto una questione - ragionevole o meno, io non discuto di questo – facendo partire questa crisi di Governo, i toni che vengono utilizzati da alcuni ministri nei confronti del Presidente del Consiglio mi fanno capire che ormai il livello di rispetto personale e di fiducia, il rapporto fiduciario, sia cessato. E quindi siamo in una fase di agonia trascinata. Penso che le alternative siano solo due, immagino, per il Capo dello Stato: o Conte fa il ter, fa il terzo Governo con una nuova maggioranza, con una maggioranza che troverà, oppure ci sia un cambio al vertice e ci sarà un nuovo Presidente del Consiglio. Vedo l’ipotesi delle elezioni molto remota sinceramente. Ma queste sono opinioni personali” Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia intervenendo al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook sulla situazione Covid / Facebook Luca Zaia 01_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev