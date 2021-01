(Agenzia Vista) Venezia, 15 gennaio 2021 Crisi di Governo, Zaia: “Obbligo di Conte andare velocemente in Parlamento” “A livello nazionale io penso che sia obbligo per il Presidente del Consiglio andare in Parlamento, perché l’interfaccia è il Parlamento, e dimostrare se ha una maggioranza oppure no. Poi sarà inevitabile che se non ce l’ha si andrà al voto. Punto. Si andrà al voto o il Presidente della Repubblica deciderà qualcos’altro, non lo decido io. Ma il Presidente del Consiglio non può esimersi da andare velocemente in Parlamento, di non prolungare questa agonia e di dimostrare se ha i numeri oppure no”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia intervenendo al tradizionale punto stampa sulla situazione Covid-19 in diretta su Facebook. / Facebook Luca Zaia 00_38 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev