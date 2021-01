(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Crisi esecutivo, Gasparri: “FI non spaccherà il centrodestra per mandare traditori al Governo” “La condizione più trasparente sarebbe quella di restituire la parola al popolo. Forza Italia è comunque nel centrodestra, unito e coeso, e non spaccherà mai il centrodestra per ascoltare le sirene di chi vuole traditori per gestire il potere dal suo punto di vista: PD, grillini, renziani e compagnia”. Così Maurizio Gasparri (FI) in una dichiarazione sulla crisi di Governo in Piazza del Pantheon, durante una manifestazione di Feder Matrimoni ed Eventi Privati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev