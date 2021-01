(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Crisi esecutivo, Migliore (IV): “Noi non giochiamo con la politica, vogliamo progetto per il futuro” “Noi non giochiamo con la politica, qualcun altro inizia a cambiare anche i nomi alle persone: costruttori, responsabili, … Noi vogliamo dalla politica che ci sia un progetto per il futuro del Paese”. Così il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, in una dichiarazione in Piazza Montecitorio dopo il discorso di Conte alla Camera sulla crisi di Governo. Durata: 01_57 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev