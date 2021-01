Crisi governo, Fico: contatterò Conte per comunicazioni in Aula

Roma, 14 gen. (askanews) - Dopo la crisi di governo aperta da Italia Viva con le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova, il centrodestra durante la seduta in aula alla Camera ha chiesto compatto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenti in Parlamento e la sospensione dei lavori. Una richiesta condivisa anche dalla maggioranza quella di sospendere l'aula e accolta dal presidente della Camera Roberto Fico: "Quest'aula non può essere indifferente quindi aderisco alle richieste di sospensione della seduta e alla richiesta di fare una capigruppo che convocherò a breve per stabilire un percorso che sia ordinato e responsabile in un momento così grave. Contatterò Conte a cui verranno richieste comunicazioni in aula".La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la capigruppo. Stessa cosa al Senato.