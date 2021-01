(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Crisi Governo, Fratoianni (Leu): “Conte fa bene a cercare la fiducia” “Io penso che in Italia oggi i cittadini e le cittadine, cioè coloro che stanno facendo enormi sacrifici, si pongano questo problema, cioè come fare in modo che loro vita migliori e quindi si aspettano che ci sia un Governo che si occupa di questo. Quindi fa bene il Presidente del Consiglio a cercare la fiducia e a chiedere la fiducia sulla base di una proposta di continuità”. Così Nicola Fratoianni parlando ai giornalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev