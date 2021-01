Crisi governo, Fregolent(Iv): ci asterremo, dare risposte a Paese

Roma, 18 gen. (askanews) - "Noi ci asterremo lo sapete perché ovviamente a noi interessa dare risposte al Paese" ha ribadito Silvia Fregolent, Italia Viva, entrando alla Camera poco prima delle comunicazioni di Conte sulla crisi di governo in aula."Abbiamo già detto che voteremo il Recovery plan e lo scostamento di bilancio, siamo disposti a votare misure per il Paese" ha aggiunto."Alla fine sono compatte le nostre idee e quindi penso che Italia viva ne uscirà come il partito che ha detto più di altri quello che pensa".