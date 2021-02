(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2021 Crisi Governo, Lollobrigida (FDI): “Sconsigliamo ad alleati di fare scelte di cui possono pentirsi” “Nel centrodestra fin’ora la linea è stata sufficientemente chiara, speriamo continui ad esserlo. Fratelli d’Italia anche in passato ha sconsigliato agli alleati di fare scelte di cui poi possono pentirsi”. Così Francesco Lollobrigida (FDI) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio, prima della convocazione di Mario Draghi al Quirinale per avere l’incarico di formare un nuovo Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev