(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2021 Crisi Governo, Lollobrigida (FDI): “Voto è la soluzione migliore, non decidano i mercati” “Fratelli d’Italia continua sulla linea della chiarezza, noi pensiamo che il voto sia la decisione migliore. Perché del destino degli italiani possano decidere gli italiani, non i mercati non altri”. Così Francesco Lollobrigida (FDI) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio, prima della convocazione di Mario Draghi al Quirinale per avere l’incarico di formare un nuovo Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev