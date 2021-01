Crisi governo, Migliore (Iv): chiesto solo più fondi per sanità

Roma, 18 gen. (askanews) - "L'ho detto in vari modi, noi non abbiamo chiesto un cambio di premier ma di sederci a un tavolo, non abbiamo chiesto posti e abbiamo anzi ritirato due ministre, noi siamo stati impegnati a chiedere più soldi per gli italiani per la sanità, l'occupazione giovanile e femminile e per il mezzogiorno": lo ha detto Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva, poco prima delle comunicazioni di Conte alla Camera sulla crisi di governo."Per sei mesi abbiamo provato a farlo nel governo ma non c'è stata data risposta se non dopo un atto molto duro in Cdm, anche il Recovery Fund non sarebbe stato così senza la nostra protesta. L'impuntatura è di chi non vuole discutere di sanità, da due settimane non si discute di sanità e ristori, non la nostra" ha aggiunto.