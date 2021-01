Crisi governo, Pagnoncelli: italiani preoccupati, non capiscono

Roma, 14 gen. (askanews) - Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, presentato dal programma tv Dimartedì su La7, quasi un italiano su due (il 46%) non ha capito i motivi della crisi politica che si è aperta e teme che un eventuale voto anticipato faccia perdere solo tempo, in un momento in cui - come quello dell'emergenza sanitaria ed economia - serve invece accelerare sulle misure da adottare. Lo spiega ad askanews il professor Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia e uno dei maggiori sondaggisti del Paese."Si ha la sensazione che il voto non cambierà le cose. La contrarietà rispetto al voto non è legata all'esito, ma al fatto che si rischia di perdere tempo in un momento molto delicato nella vita del paese: in particolare Recovery plan, e le misure da adottare, riforme da varare per rispondere agli obiettivi Ue. In questo contesto è del tutto evidente che immaginare una campagna elettorale, un esito legato al voto politico, la costituzione di una nuova maggioranza, e l'avvio della ripresa dei lavori determinano una preoccupazione molto acuta da parte dei cittadini".Servizio di Serena SartiniMontaggio di Alessandra FrancoImmagini a cura di askanews