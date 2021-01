(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Crisi Governo, Renzi: “Abbiamo subito 15 giorni di fango perché unici a porre problemi di merito” “Ribadisco il concetto: noi non abbiamo fatto il nome del Presidente Conte perché riteniamo che siamo in una fase precedente. Noi vogliamo capire se Italia Viva è una forza politica le cui idee servono o non servono. Noi abbiamo subito 15 giorni di fango perché siamo stati gli unici a porre dei problemi contenutistici, di merito. E non abbiamo risposto con la guerra del fango. Abbiamo detto: parliamo di contenti. Allora, se si parla di contenuti poi arriviamo anche alla discussione sui nomi, e in quella sede diremo quali sono le nostre opinioni sui nomi”. Così Matteo Renzi dopo le consultazioni del Presidente della Repubblica con i Gruppi Parlamentari "Italia Viva – PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati. / Youtube Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev