(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Crisi Governo, Salvini: “Per Conte legge elettorale è priorità? Prima va a casa meglio è” “Un’altra priorità. Assurdo. Assurdo. Conte ha detto: io devo rimanere al Governo per fare le cose che chiedono gli Italiani. Fra queste, la legge elettorale. L’ha detta veramente: la legge elettorale proporzionale. Ma per voi, in questo lunedì ora di pranzo il problema nella vostra azienda, nella vostra famiglia, nella vostra casa, nel vostro ufficio è avere una legge elettorale proporzionale?”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video in diretta su Facebook / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev