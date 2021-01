(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Crisi Governo, Salvini: "Su cinque punti precisi alternativa in Aula può esserci" "Su cinque punti precisi un'alternativa in parlamento ci può essere ed è nostro dovere offrirla agli italiani: salute, lavoro-imprese, scuola, infrastrutture e giustizia. Penso che una maggioranza che metta al centro questi tempi con il centrodestra a farne da guida sia sa soluzione migliore, sempre che non ci siano le elezioni". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in una conferenza stampa al Senato. 00_51 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev