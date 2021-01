(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Crisi Governo, Tajani (FI): "Maggioranza dica cosa vuole fare, non perda tempo con giochi palazzo" Le dichiarazioni del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sulla crisi di Governo: "Ai partiti della maggioranza diciamo di fare in fretta perché non si può perdere tempo con tanta gente che muore ed è ricoverata negli ospedali, non perdere tempo con i giochi di palazzo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev