(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Crisi Governo, Verini (PD): “Grave errore di Renzi rischia di portarci al voto anticipato” “Renzi ha fatto un Gravissimo errore con una crisi al buio in piena pandemia, mettendo a rischio con il Recovery tanti miliardi per le famiglie e le imprese. Il PD lavora per una maggioranza più larga e stabile e un nuovo Governo guidato da Conte. Abbiamo perso fin troppo tempo con questa crisi incomprensibile che rischia anche di portarci al voto anticipato”. Così Walter Verini (PD) in una dichiarazione sulla crisi di Governo, fuori dalla sede del PD in Via di Sant’Andrea delle Fratte a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev