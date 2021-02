(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2021 Crisi, Mattarella: "Due strade, nuovo Governo adeguato o elezioni" "La campagna elettorale coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia. Il virus richiede un governo nella pienezza delle funzioni e non un governo con attività ridotta al minimo com'è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per la campagna vaccinale". Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha riferito sul mandato esplorativo. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev