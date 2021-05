“Cts dia regole chiare”. Le voci dei lavoratori del settore matrimoni a Montecitorio

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 “Vogliamo chiarezza sulle regole che ancora non sono scritte. Abbiamo una data certa ma ancora il Cts non ci ha dato delle regole per le cerimonie”. Le voci degli operatori del settore wedding alla protesta organizzata davanti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev