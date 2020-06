(Agenzia Vista) New York, 19 giugno 2020 Cuomo (Gov NY): "Dopo 111 giorni, ecco il mio ultimo briefing sul Covid" Dopo 111 giorni di emergenza coronavirus il Governatore di New York Andrew Cuomo pone fine ai briefing di aggiornamento quotidiani e ringrazia lavoratori, operatori sanitari e cittadini per come hanno affrontato l'epidemia: "Dopo 111 giorni, ecco il mio ultimo briefing sul Covid" Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev