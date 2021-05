D'Alema: "Salvini e Letta alla manifestazione per Israele: "C'è qualcosa che non funziona"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2021 "In questi giorni ho avuto una certa nostalgia di una forza politica significativa di sinistra: di fronte alla tragedia palestinese ho sentito dire parole di circostanza in molte sedi importanti. Anzi ho visto sul palco della solidarietà a Israele il nostro amico Letta accanto a Salvini. C'è qualcosa che non funziona, c'è una mancanza di verità nel modo in cui viene affrontata questa tragedia", così D'Alema all'Assemblea di Articolo Uno. / Facebook Articolo Uno Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev