D'Amato (Ass. Regione Lazio): "Appello alla Sardegna di fare i tamponi agli imbarchi dei traghetti"

(Agenzia Vista) Roma, 22 agosto 2020 E’ scontro tra la regione Lazio e la regione Sardegna sui test da eseguire agli imbarchi. A mediare il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. La soluzione potrebbe essere attivare una reciprocità tra le regioni, il Lazio farebbe i test per chi parte e lo stesso farebbe la Sardegna che testerebbe chi lascia l’isola. Il Lazio potrebbe prevedere anche un test in ingresso come già avviene per Ciampino e Fiumicino. Courtesy Salute Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev