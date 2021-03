(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2021 D'Amato (Regione Lazio): "Non perdete occasione della vaccinazione, è arma più efficace" "Il proprio medico può dare risposte, non perdiamo l'occasione della vaccinazione che è l'arma più importante contro questa malattia che è grave. Abbiamo ricordato oltre 100 mila decessi, l'obiettivo è vaccinare per tornare alla normalità." Così Alessio D'Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio, fuori dal centro vaccinale di Roma Termini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev