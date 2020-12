(Agenzia Vista) Roma, 1 dicembre 2020 D’Elia (Pd): “Riteniamo fondamentale utilizzo del nuovo Mes” “E’ incomprensibile rinunciare per rigidità ideologiche a 27 miliardi per potenziare il servizio sanitario universale, la medicina territoriale e la prevenzione. Per questo il Partito Democratico ritiene fondamentale l’utilizzo del nuovo Mes che il Governo ha contribuito a cambiare in Europa. Serve responsabilità di fronte alla crisi sanitaria ancora in corso”. Così Cecilia D’Elia (Pd) in una dichiarazione dalla sede del Pd sul nuovo Mes. Durata: 00_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev