D'Uva (M5s): "Riaperture graduali e sicure e subito 40 miliardi per famiglie di autonomi e P.iva"

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2021 Riaperture graduali e sicure e subito 40 miliardi per famiglie di autonomi e p.iva. Poi subito veloci sul Recovery plan per favorire ingresso donne nel mondo del lavoro e proroga super bonus". Così l'esponente del Movimento 5 stelle Francesco D'Uva in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it