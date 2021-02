Da Salvini a Zingaretti, Crozza li imita tutti alle consultazioni

Roma, 11 feb. (askanews) - Dopo il primo, esilarante, video in cui Crozza ha per la prima volta interpretato Mario Draghi il giorno dell annuncio del suo incarico di costituire il Governo, ecco l attesissimo sequel, in attesa della partenza della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in programma venerdì 19 febbraio in prima serata sul NOVE.È una carrellata di personaggi che ancora una volta mostra il talento unico del comico genovese che interpreta tutti i maggiori rappresentanti dello schieramento: da Grillo, a Berlusconi, da Salvini a Nicola Zingaretti. Tutti unanimemente entusiasti dei colloqui con Mario Draghi che bonariamente dichiara in camera "questa è la fase dell ascolto poi quella della terapia. L importante è che accettino l idea della comunità" Europea? No, di recupero!"."Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)"