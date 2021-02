Dallo Yorkshire a Berlino, la tempesta Darcy imbianca l'Europa

Roma, 8 feb. (askanews) - La tempesta Darcy ha imbiancato mezza Europa centro-settentrionale. Nelle immagini di France Presse il parco delle Yorkshire Dales, in Inghilterra settentrionale, è finito sotto una spessa coltre di neve, con Darcy che ha anche portato temperature gelide.Fiocchi di neve hanno imbiancato anche la spiaggia di Merville-Franceville a Calvados, in Normandia, nel Nord dela Francia.I bambini a Bruxelles giocano con lo slittino dopo che la capitale belga si è risvegliata sotto un manto bianco.Anche a Berlino, dove sono stati registrati -8 gradi, gara di slittino in un parco pubblico trasformato in pista da sci. Stesse scene all'Aja, in Olanda.Ma la tempesta Darcy ha causato anche molti disagi, con camion bloccati da 15-20 centimetri di neve in un'autostrada della Renania Palatinato, sud della Germania; molti i treni cancellati da Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche, tra Amburgo e Hannover e il Land del Nordreno Westfalia, dove molte autostrade sono state chiuse al traffico.