(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 De Luca: "Approvata la legge per il servizio di Psicologia di Base, Campania a testa alta" Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca: “L’approvazione della legge regionale che istituisce il servizio di Psicologia di Base ci rende orgogliosi da tanti punti di vista: in primo luogo perché contribuirà al miglioramento della qualità dell’assistenza per il disagio psichico, che molto spesso non fa notizia, si fa fatica a riconoscerlo, ma tanta sofferenza porta alle persone e alle famiglie. In secondo luogo, perché grazie a questa legge tanti professionisti, in primo luogo giovani, potranno avere concrete opportunità di lavoro. E il lavoro è la priorità del nostro governo regionale. Con questa legge, la Campania si pone all’avanguardia in Italia e anche in questo settore possiamo camminare a testa alta.” Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev